Viata biciclistilor in traficul aglomerat din capitala nu este una foarte usoara, se arata intr-un studiu. Cum e sa te plimbi cu bicicleta pe pista recent amenajata pe bulevardul Stefan cel Mare - VIDEO

Mersul pe bicicleta prin centrul capitalei este o adevarata provocare. Pista de pe bulevardul Stefan cel Mare, proaspat amenajata se dovedeste a fi inutila si lipsita de siguranta.

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: “Chiar in fata mea trebuie sa merg liber si dupa cum observati si in fata mea si in spatele meu sunt masini parcate chiar pe aceasta pista care a fost facuta. Este un risc. Suntem de trei ori mai atenti decat ar trebui sa fim ca atare.”

De aici apar problemele: biciclistii nu pot circula, deoarece risca sa dea peste pietoni sau masini, deoarece soferii nu sunt obisnuiti sa respecte spatiul colegilor din trafic.

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: “Noi avem zebra noastra, aici deja pietonii incalca si merg pe zebra noastra.O alta problema sunt bordurile de la trecerile de pietoni sau din intersectii."

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: ”Bordura trebuie sa fie la nivel cu asfaltul. Daca urmarim chiar aici este 1 centimentru de la astfalt. El trebuie sa fie la nivelul astfaltului.”

Biciclistii circula cu viteza mica, dar cu riscuri mari si pe alte strazi din capitala.

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: “Noi avem 1 metru de la bordura si confom regulamemtului si respectiv stimati soferi este metrul nostru nu sunteti in drept sa parcati si sa stationati. Iesim pe carosabil. Acum sun nevoit pe acolo nu pot sa circul si sunt nevoit sa trec pe carosabil. Dar trebuie sa ocolesc masina asta. Eu depasesc metru de la bordura Dca se intampla ceva sunt nevoit.”

Iar de indicatoare nici vorba.

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: "Ea trebuie sa aiba un indicator corespunzator la inceputul pistei si la sfarsitul pistei. Banuim si asteptam sa apara."

Luati la intrebari unii soferi nu au vrut sa ne raspunda, altii spun ca nici nu au observat ca au parcat pe pista pentru biciclisti.

"-De ce ati parcat pe pista pentru bicilisti? -Aici e pista?"

Despe parcari pentru biciclete, nici nu mai vorbim.

Vasile FOTESCU, PRESEDINTELE CLUBULUI CICLISTILOR AMATORI: “Eu sunt nevoit sa o leg de aceasta teava de gaz pentru ca nu este o parcare. Insist sa fie la orice institutie publica.”

Intr-un studiu prezentat astazi se vorbeste despre lipsa infrastructurii pentru bicilisti, dar si despre faptul ca se aloca foarte putin bani pentru asta.

Victor CHIRONDA, ACTIVIST CIVIC, AUTOR STUDIU: “ In urma analizei bugetelor municipale din ultimii 10 ani am stabilit ca autoritatile din Chisinau nu au alocat niciodata bani pentru amenjarea pistelor.”

Mai este si problema legislatiei. Specialistii spun ca dezvoltarea transportului alternativ pe 2 roti, ar prelua 30 la suta din traficul urban.

Sergiu UNGUREANU, EXPERT IN ENERGETICA SI TRANSPORT: "Se vor micsoara emisiile de gaz si daca am preati un proiect in acest sens am putea obtine si finantari. Despre infrastructura problematica s-a pentru biciclte poate fi dezvoltata."

Studiul a fost elaborat in cadrul unui proiect implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundatiei Soros-Moldova.