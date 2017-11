“Viata noastra s-a luminat” - spun cei doi tineri orfani din Oxentea. Au fost conectati la curent electric si au primit o multime de donatii - haine, lemne de foc si produse alimentare - VIDEO

“Anastasia arata cum se aprinde becul.”

Primul bec aprins in casuta acestor tineri a fost un mare eveniment. Dupa jumatate de an cat au stat pe intuneric luminati doar de o candela, iata ca in sfarsit au ajuns si ei in secolul XXI.





“Viata noastra s-a luminat!”

Muncitorii trimisi de furnizorul de curent electric au conectat firele saptamana trecuta. Cocioaba lor nu doar s-a luminat, dar s-a si incalzit. In curte, betele de floarea-soarelui au fost inlocuite de un morman de lemne. Ba mai mult, si alti oameni au anuntat ca le vor aduce lemne in zilele urmatoare.

“Am imprumutat toporul de la o vecina ca sa am cu ce sa le tai. Bine ca avem lemne, o sa am eu si topor vreodata.”

In beci au cate ceva de-ale gurii. Peretii casei I-au acoperit cu ciment, iar in interior au o multime de pungi cu donatii. Iar dupa plecarea noastra, au venit si mai multi vizitatori care le-au umplut mica incapere cu mobila si diferite lucuri necesare.

Iar Nastea a primit in dar si o rochie de mireasa noua. Si primarul din localitate a trecut pe la tineri. Pentru inceput le-a trimis niste mobila deja folosita, adusa de la gradinita, spun tinerii. Incurajati desi tot ce se intampla in viata lor, tinerii si-au facut planuri – marunte, dupa puterile lor.



Ion si Anastasia au 20 si 21 de ani, ambii au ramas de mici fara parinti si au crescut in centre de plasament. Vara aceasta s-au mutat in casa bunicilor lui Ion pe care au gasit-o intr-un hal fara de hal. Indemnizatia de orfan a Anastasiei au investit-o in reparatie si se intretin din bursa lui Ion care este student la medicina veterinara la Edinet.