Vicedirectorul si administratorul unei firme de constructii din Hincesti, retinuti pentru escrocherie. Au deturnat fonduri caritabile pentru o casa internat pentru copii

Potrivit procurorilor, vicedirectorul si administratorul unei firme de constructii din orasul Hincesti au fost arestati pentru 30 de zile, fiind invinuiti de procurori de comiterea escrocheriei in proportii deosebit de mari.



Temei pentru initierea procesului penal a servit adresarea Presedintelui Asociatiei “Aktiv Hilfe Fur Kinder”, care reclama actiunile ilegale ale invinuitilor care ar fi insusit peste 52 mii euro - banii alocati de asociatia italiana de caritate pentru lucrarile de constructie a unui Centru de reabilitare cu sala sportiva si bazin pentru Casa internat pentru copii cu deficiente mintale din Hincesti.



In cadrul investigatiilor s-a stabilit ca, in intervalul anilor 2011 – 2012, administratorii firmei de constructie (tata si fiu) au incheiat cu fundatia italiana de caritate doua contracte prin care urmau sa execute lucrarile de constructie pina pe 1 august 2013.

Cu toate acestea, sub pretextul ca numai sunt bani pentru finalizarea lucrarilor, invinuitii au prezentat finantatorului date denaturate privind costurile lucrarilor efectuate si a cheltuielilor suportate, primind in total 230 mii euro. In realitate, insa, acestia au executat lucrari de constructie in suma de 177 408 euro, restul - 52 592 euro, i-au insusit in scopuri personale, prejudiciind fundatia in proportii deosebit de mari. Pina in prezent, invinuitii nu si-au onorat obligatiile contractuale.

Cei doi risca pana la 15 ani inchisoare, cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate de pana la 5 ani.