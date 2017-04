Viceministrul Transporturilor, despre perchezitiile CNA: "Doamna procuror m-a intimidat amenintandu-ma ca ma ia si pe mine daca mai insist, iar ordinul de desemnare a fost rupt"

Mesajul postat de viceministrul Transporturilor pe pagina sa de facebook:

"Această informaţie este total eronată. Antreprenorul general, Patstroi SK13 a utilizat peste 60% din timpul alocat pentru implementarea contractului, dar a realizat un progres mai mic de 1%. Contractul este unul de tip FIDIC, iar toate deciziile importante se iau cu consultarea băncii finanţatoare, în cazul nostru BEI. Toată corespondenţa relevantă nu se poartă la direct cu antreprenorul, ci prin intermediul inginerilor supervizori (Companii finanţate din străinătate). Există procese verbale ale şedinţelor cu inginerii în care se scrie clar toate acţiunile care sunt instructate inginerului pentru a fi aplicate antreprenorului. La ultima şedinţă cu inginerul am participat personal. Astfel, inginerul a raportat că antreprenorul nu are mobilizat laborator, nu are mobilizată uzină de asfalt, nu are tehnică suficientă si nici personal. Iar garanţia de avans nu a fost prezentată. Mai mult, subantreprenorul compania autohtonă ECOSEM este în incapacitate de a executa lucrări, iar tehnica îi este sechestrată. Mai este de menţionat că pe şantier este excavată o porţiune de 800 m de drum deja de 1 an de zile, adâncimea excavării depăşeşte 2 metri, iar malurile neprotejate ale excavarii se surpă. Astfel, personal am insistat ca inginerul să emită notă de corecţie antreprenorului general.

Concluzionând, pe acest contract, sunt aprobate toate detaliile de execuţie, din partea beneficiarului s-a făcut totul pentru a accelera implementarea acestuia, nu s-au pus nicodată nici un fel de impedimente, dar progres nu este, de aceea Ministerul si ASD vor continua să aplice toate prevederile contractuale pentru a determina antreprenorul să producă progres. Si daca trebuie cineva reţinut pe acest caz atunci lista trebuie suplinită si cu directorii companiilor ECOSEM si Patstroi SK13.

Sunt dispus să ajut organele de anchetă cu furnizarea tuturor materialelor si informaţiilor de care dispun pentru a demonstra că pentru toate contractele aflate în reabilitare Ministerul şi Administraţia de Stat a Drumurilor au depus toate eforturile pentru a accelera dramatic implementarea contractelor cu finanţare străiană şi acest proces este declanşat şi susţinut de Guvern şi Instituţiile Financiare Intrenaţionale.

Acum cu referire la precheziţia de astăzi, de la Minister.

Vreau să menţionez că precheziţia a fost făcută în prezenţa ministrului, iar mie şi colegului meu Sergiu Bucataru nu ni s-a permis nici măcar să îi transmitem nişte documente de serviciu pentru a fi semnate. La solicitarea mea de a-i transmite ministrului spre semnare ordinul cu privire la numirea în funcţie a unuia dintre viceminiştri doamna procuror m-a intimidat ameninţându-mă că mă i-a şi pe mine dacă mai insist, iar ordinul de desemnare a fost rupt de către doamna procuror. Daca aşa abuzuri îşi permite doamna procuror cu viceminiştrii în funcţie, îmi este frică să îmi imaginez cum e comportamentul acesteia cu oamenii simpli. Cred că este de prisos să menţionez şi despre faptul că deşi ministrul este în funcţie i s-a îngrădit dreptul cel puţin de a desemna un înlocţiitor pe perioada absenţei sale."