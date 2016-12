Vicepremierul rus, supus sanctiunilor UE, a ajuns la Budapesta in loc de Chisinau. Reactia MAE de la Bucuresti

La Chisinau, Rogozin urma sa ia parte la ceremonia de investire a presedintelui ales al Republicii Moldova, Igor Dodon. "Din cauza cetii dense de pe aeroportul din Chisinau, avionul companiei Aeroflot nu a reusit sa aterizeze. Ne-am rotit vreo 40 de minute deasupra si am virat spre Budapesta", a scris Rogozin pe Twitter. "Iata ca in pofida sanctiunilor, am ajuns in UE. Imediat ce vremea se va imbunatati, vom decola spre Chisinau, pentru intalnirea cu presedintele Igor Dodon", a adaugat Rogozin.

Rogozin se afla pe lista demnitarilor rusi impotriva carora UE a impus sanctiuni, printre care si interdictia de a intra in spatiul aerian al UE.

Potrivit informatiei de pe site-ul aeroportului din Chisinau, airport.md, cursa SU 1846 ce urma sa aterizeze in Chisinau la orele 10:55 a fost redirectionata spre Budapesta, in Ungaria. Conform situatiei de la ora 12.00 de pe site-ul www.flightradar24.com, avionul companiei ruse Aeroflot a incheiat traversarea spatiul romanesc si a intrat in spatiul aerian ungar.

Regimul de sanctiuni instituit de Uniunea Europeana nu interzice survolul spatiului aerian al statelor membre de catre persoane aflate in aeronave care efectueaza curse regulate, precizeaza Ministerul Afacerilor Externe dupa ca vicepremierul rus Dmitri Rogozin a survolat, vineri, spatiul aerian al Romaniei in drum catre Budapesta.

"Regimul sanctionator instituit la nivelul UE prin Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind masuri restrictive in raport cu actiunile care submineaza sau ameninta integritatea teritoriala, suveranitatea si independenta Ucrainei nu interzice survolul prin spatiul aerian al statelor membre UE al persoanelor care figureaza pe lista de sanctiuni, care calatoresc la bordul unor aeronave care efectueaza zboruri regulate. Instituirea unei astfel de sanctiuni ar fi contrara dreptului international public, in mod deosebit dispozitiilor Conventiei privind aviatia civila internationala, semnata la Chicago, la 7 decembrie 1944", adauga MAE. Dupa cum afirma sursa mentionata, "in situatia semnalata nu se aplica regimul de sanctiuni instituit la nivelul UE, cursa Aeroflot fiind o cursa civila, regulata".