Vicepretorul sectorului Buiucani, retinut. Oamenii legii au descins acasa si in biroul functionarului, banuit ca ar fi luat mita in valoare de 10 de mii de lei de la un agent economic - VIDEO

Vicepretorul sectorului Buiucani a fost retinut in aceasta dimineata fiind vizat intr-un dosar de coruptie. Oamenii legii au descins acasa si in biroul functionarului, banuit ca ar fi luat mita in valoare de 10 de mii de lei de la un agent economic care avea de autorizatie de la pretura. Astazi, functionarul a fost plasat in izolatorul CNA pentru 72 de ore, iar in timp ce era escortat, acesta s-a declarat nevinovat.