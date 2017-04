Viceprimarul capitalei Nistor Grozavu, seful directiei transport Igor Gamretchi si alte 4 persoane - retinute in dosarul parcarilor cu plata din Chisinau. Detalii despre perchezitiile CNA si filmul retinerilor - VIDEO

“Ne vom clarifica. Nu am depasit nici o atributie.”

Asta a spus viceprimarul la iesirea din locuinta sa, in timp ce era escortat de ofiterii CNA. Ulterior au urmat perchezitii si in biroul lui Nistor Grozavu. Timp de aproximativ o ora, oamenii legii au descins in birou, de unde au scos un computer si un set de documente.

In drum spre Centrul National Anticoruptie, Grozavu s-a declarat surprins de vizita celor de CNA. Avocatul viceprimarului spune ca Grozavu este nevinovat si ca ar fi vorba despre o eroare.

Iurie MARGINEANU, AVOCAT: “Dumnealui era seful comisiei, nu a luat nici o decizie. Lucrurile se vor clarifica. Au luat un computer vechi si niste documente.”

Dupa perchezitiile de la primarie, a reactionat si Dorin Chirtoaca.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: “Este vorba despre doua dosare, unul pornit in 2015, altul recent. S-au organizat licitatii care ar fi fost trucate. Sa nu uitam de prezumtia nevinovatiei.”

Dupa gratii a ajuns astazi si fostul coleg de clasa al lui Dorin Chirtoaca, Igor Gamretki. Seful directiei transport a fost incatusat inca dimineata de ofiterii CNA. Acesta a fost numit in functie in 2014, iar din declaratiile de venit se vede ca Gamretki are o avere impresionanta.

A fost retinut astazi si Ghenadie Ivascenco, un fost consilier PLDM, care detinea functia de secretar general al grupului de lucru de achizitii publice pentru selectarea companiei pentru amenajarea parcarilor. In total 6 persoane au fost retinute de CNA in dosarul parcarilor cu plata, insa deocamdata nu se stie de ce exact sunt acuzati cei vizati.

In 2015, primaria a semnat un contract cu compania austro-ungara care s-a angajat sa amenajeze parcarile cu plata din capitala. Regulamentul de functionare insa nu a fost deocamdata aprobat de CMC, asa cum prevede legea, prin urmare reprezentantii firmei inca nu au putut sa se apuce de treaba. In prezent, pe rol, in instanta de judecata se afla un dosar civil prin care firma cu parcarile a actionat in judecata CMC-ul. O decizie deocamdata nu a fost luata.