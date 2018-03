Rusoaica declarata, viceprimarul de Orhei, Reghina Apostolova vrea sa fie primar general al capitalei. Candidatura ei, inaintata de Partidul Sor \ CV-ul acesteia

Ilan SOR, PRIMAR ORHEI: "O sa vorbim despre alegerile din Chisinau. Noi ca si inainte consideram ca aceste alegeri sunte putin fara sens, ele ar fi trebuit sa aiba loc odata cu cele parlamentare, iar in acest caz este o cheltuire de bani. Ne-am gandit la un candidat pentru aceasta functie. In echipa noasta noi avem asa un candidat, el este viceprimarul de Orhei, Reghina Apostolova. Ea a putut atinge multe rezultate. Anume ea este acea persoana care a verificat tot ceea ce am facut noi pana acum. Ea nu este singura, ea are o echipa in spate, o echipa care are multe rezultate.Sunt increzut ca ea este persoana care va solutiona rapid probleme Chisinauienilor."

Atat Sor cat si Apostolova au tinut sa vorbeasca in fata presei in limba rusa. In CV-ul care este plasat pe site-ul primariei Orhei este indicat ca Reghina Apostolova este de nationalitate rusa.

Reghina APOSTOLOVA, VICEPRIMAR ORHEI: "Sunt sigura ca chisinauienii se asteapta la aceleasi lucruri pe care le-am facut si le avem in Orhei. Chisinauieinii ca si orheienii vor aceleasi lucruri, drumuri bune, salarii. Suntem siguri ca putem sa solutionam probleme lor in scurt timp. Primaria si statutul ei nu trebuie sa fie arena dezbaterilor pentru politicieni. Pentru fiecare din noi orasul in care traim trebuie sa ne fie ca a doua casa. In Orhei am demonstrat ca se poate rapid de rezolvat problemele oamenilor. Ma simt increzuta si linistita pentru ca am cu mine echipa, care a reusit multe lucruri in Orhei si sunt sigura ca vom reusi si in Chisinau."

Intrebat de ce nu candideaza pentru sefia capitale, Sor a spus ca nu va face acest lucru pana nu va rezolva toate probleme in Orhei nu va pleca de acolo.

Ilan S0R, PRIMAR ORHEI: "Eu le-am promis orheienilor ca pana nu fac tot ceea ce trebuie sa fac la Orhei de acolo nu voi pleca."

Anuntul a fost facut astazi in cadrul briefingului organizat de Partidul Sor.

