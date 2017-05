Viceprimarul Nistor Grozavu, cercetat in dosarul parcarilor cu plata va putea asigura interimatul functiei de primar al capitalei. El a fost eliberat din arest la domiciliu - VIDEO

”Eu mai bine o sa ma simt mai bine cand o sa fie puse toate punctele pe I.”

Grozavu nu ne-a putut spune daca se va prezenta maine la primarie. El spune ca nu l-a denuntat pe Dorin Chirtoaca, ci doar a spus adevarul.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR CHISINAU: "Ce presupune acest adevar? - Cand organele de drept vor gasi de cuviinta ca acest lucru sa fie public, atunci veti afla.”

Potrivit avocatului, Nistor Grozavu ar fi semnat contractul, cu firma ce urma sa amenajeze parcarile cu plata, la indicatia primarului.

Iurie MARGINEANU, AVOCATUL VICEPRIMARULUI: “A fost dispozitia primarului prin care l-a pus pe dansul responsabil de semnarea contractului. Dansul a semnat contractul si atat, nici nu stia ce prevede contractul. Ce trebuie acel care semneaza oficial sa cunoasca subtilitatile?”

La 10 zile de la retinerea lui Nistor Grozavu, primarul spunea ca nu stia ca viceprimarul a semnat contractul. Nistor Grozavu a fost retinut pe 25 aprilie, iar ulterior a fost plasat in arest la domiciliu, iar astazi fost eliberat sub control judiciar asa ca ar trebui sa revna la munca. Conform legii el poate asigura interimatul functiei de primar, insa poate refuza.

“- In caz ca vi se propune interimatul? - O sa decid atunci, acum nu am o solutie.”

Iurie MARGINEANU, AVOCATUL VICEPRIMARULUI: “Pana acum era motivat sa nu se prezinte la serviciu, dar de maine nu mai este motivat.”

De dimineata, consilierilor municipal cautau solutii pentru a debloca situatia de la Primarie. Socialisti spuneau ca pot numi un primar interimar, chiar daca Dorin Chirtoaca nu a fost suspendat din functie.

Ion CEBAN, SEF FRACTIUNEA PSRM, PRIMARIA CHISINAU: “O persoana din mediul academic, mediul de experti, profesionisti in domeniul administrarii economice si financiare, apolitici, pe un termen de maxim de 3, 4 luni.”

Consilierii PPEM au propus sa fie numit un secretar interimar al consiliului municipal, cum Valeriu Didenco este retinut intr-un dosar de coruptie.

Ruslan CODREANU, ŞEF FRACȚIUNEA PPEM, PRIMĂRIA CHIŞINĂU: “Consilierii socialisti fac populism ieftin. ”

Tot astazi, socialistul Ceban a anuntat ca PSRM va continua sa stranga semnaturi desi se lauda ca a fost adunat numarul necesar pentru organizarea unui referendum de demitere a edilului.

Primarul capitalei a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind banuit de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. In acelasi dosar maii sunt vizati seful directiei transport, Igor Gamretki, milionarul Alexandru Pincevscki si consilierul municipal Ghenadie Ivascenco, care sunt in arest la domiciliu. Toti se declara nevinovati.