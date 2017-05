Viceprimarul Nistor Grozavu, cercetat sub control judiciar, a venit la munca: "Sunt gata sa preiau functia de primar interimar" - FOTO

Nistor Grozavu ne-a declarat ca este pregatit sa preia functia de primar interimar. Viceprimarul ne-a mai spus astazi va iesi in teren sa vada cum decurg lucrurile, iar dupa masa va convoca o sedinta.

Nistor Grozavu a fost eliberat ieri din arest la domiciliu si cercetat sub control judiciar. Tot ieri, Grozavu afirma ca le-a spus procurorilor adevarul.

Potrivit avocatului, Nistor Grozavu ar fi semnat contractul, cu firma ce urma sa amenajeze parcarile cu plata, la indicatia primarului.

La 10 zile de la retinerea lui Nistor Grozavu, primarul spunea ca nu stia ca viceprimarul a semnat contractul. Nistor Grozavu a fost retinut pe 25 aprilie, iar ulterior a fost plasat in arest la domiciliu, iar ieri a fost eliberat sub control judiciar.

Primarul capitalei a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind banuit de trafic de influenta in dosarul parcarilor cu plata. In acelasi dosar maii sunt vizati seful directiei transport, Igor Gamretki, milionarul Alexandru Pincevscki si consilierul municipal Ghenadie Ivascenco, care sunt in arest la domiciliu. Toti se declara nevinovati.