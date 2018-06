Viceprimarul Nistor Grozavu nu exclude ca ar putea sa o numeasca, din nou, interimar pe Silvia Radu, in cazul in care nici Curtea Suprema de Justitie nu valideaza mandatul lui Andrei Nastase - VIDEO

Viceprimarul Nistor Grozavu nu exclude ca ar putea sa o numeasca, din nou, interimar pe Silvia Radu, in cazul in care nici Curtea Suprema de Justitie nu valideaza mandatul lui Andrei Nastase. Nu este sigur, insa, ca aceasta va accepta asa ca spune ca va incerca sa-l convinga pe Ruslan Codreanu sa ramana in functie. Sedinta de astazi de la primarie nu a avut loc.