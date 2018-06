Viceprimarul Nistor Grozavu nu exclude ca ar putea sa o numeasca, din nou, interimar pe Silvia Radu, in cazul in care nici Curtea Suprema de Justitie nu valideaza mandatul lui Andrei Nastase - VIDEO

Azi dimineata presa a venit, ca in fiecare luni la sedinta saptamanala a primariei. Jurnalistii, insa, au fost anuntati ca aceasta nu va avea loc.

Primarul interimar, Ruslan Codreanu ne-a spus la telefon ca nu a organizat intrunirea pentru a evita speculatiile. S-a intalnit, insa, cu sefii de directii vineri, fara presa.

Anterior, Codreanu declara ca, cel mai probabil, va pleca de la primarie si nu va asigura interimatul pana la alegerile de anul viitor, in cazul in care mandatul lui Nastase nu va fi validat. Astfel, potrivit legii, viceprimarul Nistor Grozavu ramane interimar, dar el poate sa numeasca pe altcineva in fruntea capitalei.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: “Este foarte greu sa determini, sper ca totusi domnul Codreanu va ramane. Pana nu vor fi scoase toate semnele de intrebare la adresa mea cred ca nu este bine sa exercit interimatul, mie mi se pare ca asa este corect.”

In noiembrie anul trecut, Nistor Grovazu a refuzat sa asigure interimatul, numind-o in locul sau pe Silvia Radu printr-o dispozitie controversata si declarata ilegala de catre liberali. Grozavu nu exclude ca ar putea sa o numeasca si de data aceasta pe Radu in functie.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: “Eu daca va fi necesar as putea sa-i propun, si cred ca o sa propun, dar pasul care l-a facut la alegeri ca independent si cum si-a dat demisia imi vine greu sa cred ca as putea-o convinge inca o data sa vina. O sa incerc sa-l convig pe domnul Codreanu sa ramana.”

Interimatul ar putea fi asigurat si de Secretatul Consiliului Municipal, Andrian Talmaci.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: “Am avut asa o situatie cand secretatul consiliului municipal a indeplenit concomitent cateva fuctii.”

Silvia Radu nu ne-a raspuns la telefon pentru a ne spune daca va accepta sa vina la primarie in cazul in care i se va propune asta.