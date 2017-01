Executivul a alocat pentru asta 2,4 milioane de lei, ceea ce inseamna, daca banii ar fi repartizati in mod egal, in medie, fiecare beneficiar s-ar alege cu peste 150 de mii de lei, in functie de valoarea averii pe care a pierdut-o.

Potrivit documentului, pentru 2017 au fost alocati pentru compensatii 13 milioane de lei. Anul trecut s-au achitat aproape 14 milioane de lei, iar in 2015- 20 de milioane.