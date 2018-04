Victimele evenimentelor din 7 aprilie 2009 au fost comemorate in PMAN. Unionistii, dar si liberalii in frunte cu Dorin Chirtoaca au depus flori si lumanari in locul unde acum 9 ani a murit Valeriu Boboc - VIDEO

Un tanar a stat intins pe asfalt in fata Guvernului timp de 15 minute, amintind de moartea lui Valeriu Boboc care s-a stins la 23 de ani in noaptea de 7 spre 8 aprilie la protestul din Piata Marii Adunari Nationale. Tinerii unionisti au scris in dreptul lui "Cinste eroilor". Acolo au depus flori si au aprins lumanari. Ulterior acestia au tinut un minut de reculegere.

"Sintagma fii om, nu comunist, mai este valabila si astazi. Vedem acei fosti comunisti care si-au schimbat blana peste noapte imbracti in diverse partide, ocupand scaune foarte moi in Parlamentul si Guvernul RM, uitand de victimele din 7 aprilie 2009. Sute de tineri schinjuiti cu traume ramase pe viata."

Mesajul pe care al il am acum in maini spune ca "Nu uitam si nu iertam" pentru ca intr-adevar a fost un act de vandalism ceea ce s-a intamplat in 2009."

"Din pacate nici acum nu stim ce s-a intamplat la 7 aprilie 2009, cine sunt organizatorii, dar cu stim cu siguranta ca autorul moral a fost Guvernarea comunista. Seara am fost martori, chiar la emisiunea Inprofunzim in direct la Pro TV, cand ardea Parlamentul in direct. A fost o provocare, a fost o revolutie furata."

In centrul capitalei au ajuns astazi si liberalii in frunte cu Dorin Chirtoaca candidatul PL pentru functia de primar al capitale, Valeriu Munteanu.

Dorin CHIRTOACA, PRIM-VICEPRESEDINTE PL: "Valeriu Boboc aici a fost omorat, sunt imagini. Cine a fost alungat din Parlament tovarase Voronin, Dodon si toti ceilalti. Cum se explica faptul ca majoritatea sunt din nou in functii, plus promovati si decorati."

Valeriu MUNTEANU, VICEPRESEDINTE PL: "Din pacate politicieni corupti au urcat pe umerii acestor tineri. Toti trebuie sa inteleaga ca aceasta a fost o manifestare corecta, libera. Provocatorii sunt dintr-o arhitectura odioasa care a venit sa deturneze realitatea."

Valeriu Boboc se afla printre protestatari si a fost ucis in noaptea de 7 spre 8 aprilie in Piata Marii Adunari Nationale. Tot in noaptea de 7 spre 8 aprilie alti sute de tineri au fost retinuti de politie si maltratati in comisariate.