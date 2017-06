Victimele primelor deportari, comemorate la Chisinau. O parte din cei care au revenit din Siberia au mers la Trenul Durerii din scuarul Garii: "Cat rau ne-a facut acel regim..." - VIDEO

Fostii deportati si rude ale acestora au marscaluit astazi de la monumentul Stefan cel Mare pana la aleea garii. Au ramas putini dintre cei are in 1941 au fost dusi in Siberia si au revenit. Unii erau copii. Vasile Busuioc avea 14 ani si isi aminteste foarte bine noaptea de 12 spre 13 iunie.

Vasile BUSUIOC, DEPORTAT: “Am fost suit in vagon si dus in regiunea Tiumeni intr-o padure. Siberia a fost plina de basarabeni de ai nostri. Pe noi ne-au pus cate trei familii intr-o odaie si asa ne-am chinuit.”





Raisa Cepraga s-au nascut la mii de km distanta de Moldova. Femeia povesteste ca parintii sai au fost deportati in Kurgan de tineri, iar acolo au si facut cunostinta.

Raisa CEPRAGA: “ Le-a fost foarte greu si cand dus incolo si cand s-au intors, ca li s-a luat tot ce au avut.”

Povestile fostilor deportati sunt aproape acelasi. Oamenii au fost ridicati din case in toiul noptii, incarcati in vagoane si dusi in Siberia doar cu ceea ce aveau pe ei.

“Noaptea a venit ne-au incarcat in masini, trei familii din satul Ceborsiu, ne-au dus in Causeni si ne-au pus in vagoane tovarnie, am mers multe zile.”

“In vagonul cela am mers aproape o luna pana neau dus in Siberia. Nu ne dadeau drumul sa iesim afara, nu ne dadeau apa, nici mancare. Toate necesitatile omului acolo se faceau, care mureau, care nasteau.”

Tinerii stiu despre deportari din carti, dar si de la bunei.

¨Îmi este jale de aceşti oameni, de aceea am venit să depun flori în memoria lor.¨

“Este foarte important daca persoanele si-ar da seama cat de rau ne-au facut noua regimul sovietic cred ca persoanele de azi care viseaza la regimul sovietic isi vor da seama ca nu este o sultie ci din contra ne-au adus doar lucruri rele.”





Unii oameni prezenti astazi la mitingul de comemorare au depus flori la piatra din alea garii si nu la monumentul construit acum 4 ani.

Victor OLEINIC, ORGANIZATOR: “Din simplu motiv ca domnul Mihai Ghimpu a spus ca acest monument ii apartine familiei Ghimpu si are dreptul doar el sa depuna flori acolo.”

Solicitat de Protv, Mihai Ghimpu ne-a spus ca nu a facut niciodata astfel de afirmatii.Aproape 30 de mii de moldoveni au fost deportati in noaptea spre 13 iunie 1941. Al doilea val de deportari a avut loc in 1949, iar cel de-al treilea -in 1951.