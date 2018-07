Victimele represiunilor staliniste au fost comemorate si in alte localitati. La Causeni si Balti, oamenii au depus flori la monumentele ridicate in memoria victimelor deportarilor: "Am crescut pe lacrimile lor" - VIDEO

In centrul orasului Causeni drapelul a fost coborat in semn de doliu. La ceremonie au venit oameni care au trait groaza deportarilor. Altii cunosc drama din povestirile depanate de bunicii lor.

“Sunt un lastaras al unei familii indepartate din satul Cirnateni, care au avut in familie 11 copii dintre care au plecat cu ei in Siberia cu 7 dintre ei. Matusa mea a fost si ea aici, am crescut pe lacrimile lor.”

Mai tarziu a avut loc o slujba de pomenire, dupa care s-a tinut un minut de reculegere. Cei care au reusit sa scape cu viata si sa se intoarca in satele de unde au fost ridicati spun ca au fost bucurosi sa revina acasa, desi multi n-au mai gasit nimic aici.



“Familia noastra a suferit din 44 pina in 49. Ni-o luat si am iesit tati tati cu ce am avut in mina. Si inca regimul cela de atunci moral ni-o distrus."

“Ne-au despratit de sat, de casa, ne-au dus in fundul Siberiei. Noaptea au venit soldatii cu arme si ne-au incarcat in masini.”

O ceremonie de comemorare a avut loc si la Balti. A inceput cu slujba de pomenire sustinuta sub cerul liber, la care au participat sase preoti. Baltenii s-au adunat la gara pentru a comemora rudele care nu s-au mai intors.

Dupa ce slujba s-a incheiat, functionarii au tinut discursuri. Iar mai apoi oamenii au depus sute de buchete de flori la monumentul celor decedati. Victimele deportarilor au primit cate 1500 de lei la Causeni, si o mie de lei la Balti.