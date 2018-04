Victor Boico, magistratul care l-a condamnat la 18 ani de puscarie pe Veaceslav Platon, promovat pentru functia de judecator al CSM

Victor BOICO, JUDECATOR: "Am activat in tribunalul mun. Chisinau, aproape trei ani, doi si ceva. Am acumulat suficienta practica pentru a candida, la aceasta functie."

Pe langa Victor Boico, in aceeasi functie a fost promovat si judecatorul Victor Burduh. Acum, Consiliul Superior al Magistraturii urmeaza sa propuna Parlamentului cele doua candidaturi.

Pentru functia de judecator la CSJ a mai candidat si Oxana Robu, magistrata de la Curtea de Apel Chisinau care a suspendat pedeapsa cu doi ani de inchisoare pe numele lui Igor Gamretki. Aceasta, insa, nu a strans numarul necesar de voturi al membrilor CSM.