Victor Micu ramane presedinte al Consiliului Suprem al Magistraturii pentru inca patru ani. Singurul candidat a fost votat unanim

Victor Micu va ocupa in urmatorii patru ani fotoliul de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Micu este nascut la 25 februarie 1967 in satul Popestii de Sus, raionul Drochia. Victor Micu raporteaza, pentru anul 2015, un salariu de 273 mii de lei din salariul de functie (22,7 mii de lei lunar). Alti 30 mii de lei, Micu i-a acumulat din activitatea didactica de la Universitatea Slavona, Universitatea de Studii Europene si Institutul National al Justitiei (INJ).

In rest, in 2015, Micu nu a acumulat careva proprietati, declarand aceeasi masina, un Volvo S 80, fabricat in 2008 si cumparat in 2011 si un apartament de 109 m.p., procurat in 2009. In iunie 2014, atunci cand a fost ales in functie, ZdG scria ca judecătorul locuia intr-o casuta modesta a socrilor sai, din sect. Buiucani, iar seful CSM spunea ca va locui in acea casa pana in momentul in care va finisa reparatia in propriul apartament, scrie ZdG.md.

Experienţa profesională:

17 iunie 2014 – preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, judecător detaşat al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

18 ianuarie 2014 – membru al Consiliului Superior al Magistraturii

2010 – preşedinte interimar al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

2006-2010 – preşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

2002-2006 – vicepreşedinte al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

1998-2003 – judecător al Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău

1996-1998 – consultant superior la Curtea Supremă de Justiţie

1994-1996 – lector la Facultatea de Drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova.