Victoria Iftodi, in locul lui Alexandru Tanase. Anuntul a fost facut de Vlad Plahotniuc

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Am discutat in sedinta saptamana despre demisia domnului Alexandru Tanase, in urma unei campanii de intimidare. Am luat act de aceasta demisie, regretam plecarea dumnealui, dar ii respectam decizia si ii multumim ca a acceptat sa faca parte din acest Guvern. E un an electoral, iar unele persoane cauta pe diferite cai sa se faca remarcati.

Tot astazi, au fost analizate si candidaturile eventualilor candidati la functia de ministru al Justitiei. Astfel, Biroul Permanent al PD a decis ca pentru aceasta functie este Victoria Iftodi, actualul Judecator la Curtea Constitutionala."





Prim-ministrul Pavel Filip urmeaza sa propuna candidatura lui Iftodi presedintelui. Serviciul de presa a presedintiei ne-a comunicat ca Igor Dodn va veni mai tarziu cu o reactie.

Victoria Iftodi a fost in trecut notar si profesor universitar, iar in anii 2004-2006, in perioada guvernarii comuniste, a ministra a justitiei. Aceasta a mai fost ambasador in Franta. In mai anul trecut ea a devenit membru al Curiti Constitutionale.

Ieri, Alexandru Tanase si-a anuntat demisia din functia de ministru al justitiei intr-o postare pe facebook, dupa ce un post de televiziune a difuzat o interceptare telefonica in care acesta ar vorbi despre furtul miliardului cu Veaceslav Platon, condamnat in dosarul BEM.

El si-a motivat decizia prin faptul ca nu vrea sa devina o tinta electorala si ca isi incheie cariera publica. Alexandru Tanase a aparut in atentia publica in 2007, el fiind unul dintre primii fondatori ai Partidului Liberal Democrat.

Ulterior a detinut functia de consilier municipal si deputat. Din 2009 pana in 2011 a fost ministru al Justitiei, pentru ca dupa asta, pana in 2017 sa fie presedinte al Curtii Constitutionale. A ajuns din nou in fotoliul de la Justitie in ianuarie 2018, dupa remanierile guvernamentale anuntate de Vlad Plahotniuc. Nu am reusit sa dam de avocatii lui Platon. Acestia nu ne-au raspuns la telefon.