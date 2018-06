Victoria lui Andrei Nastase in lupta pentru primarie demonstreaza ca alegerile nu au fost fraudate, iar Silvia Radu a pierdut pentru ca a candidat independent intr-o tara extrem de politizata. Declaratia facuta de Vlad Plahotniuc - VIDEO

Faptul ca un reprezentant al opozitiei a ajuns la carma municipiului Chisinau ar fi un semn clar ca scrutinul s-a desfasurat democratic si corect, a declarat Vlad Plahotniuc pentru tribuna.md. Astazi, purtatorul de cuvant al PD a explicat ce a avut in vedere seful sau.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: ”Poftim sunt 3 poluri acum in Molova: guvernul al PD, Presedentia detinuta de PSRM si primaria Chisinau care o detine reprezentatul partidelor extraparlamentare. - Intr-un fel ati facut egala parte pentru fiecare? - Nu a putut nimeni face, cred ca cetateanul este cel care a ales.”

In acelasi interviu, Plahotniuc promite ca autoritatile centrale nu-i vor pune bete in roate edilului ales si vorbeste despre motivele din care formatiunea pe care o conduce nu a sustinut public niciun candidat la locale. Gamurari a explicat astazi pe indelete.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: “Daca am fi venit sa sustinem unul dintre candidati, desigur ca ar fi aparut declaratii in defavoarea celuilalt si atunci noi am fi fost invinuiti ca noi am fi facut tot posibilul sa castige adversarul, indiferent care este el.”

Intrebat cum se face ca posturile afiliate liderului democrat au promovat-o intens in primul tur pe Silvia Radu si in cel de-al doilea tur pe Ion Ceban, Gamurari a dat vina pe politica editoriala a canalelor. Intr-o alta ordine de idei, Vlad Plahotniuc se arata convins ca rezultatele alegerilor din Chisinau se vor reflecta si la parlamentare.

Ideea ca votul mixt ar avantaja socialistii nu ar fi decat o minciuna, precizeaza liderul PD. Cat tine de posibilitatea de a introduce si un al doilea tur pentru parlamentarele din circumscriptii uninominale, Gamurari spune ca opozitia ar fi trebuit sa se gandeasca la asta, atunci cand se faceau audieri pe seama sistemului electoral mixt.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: “Cu regret doar la prima reuniune au participat partidele extraparlamentare, ulerior au fost ignorate aceste reuniri.”

Plahotniuc spune ca PAS si PPDA si-au asumat opozitia inversunata fata de PD, pentru a atrage electoratul, dand de inteles ca dupa parlamentare convingerile acestor formatiuni s-ar putea schimba.

Totusi, cele doua partide au semnat in noiembrie 2017 un angajament public in care isi asuma sa nu coalizeze cu democratii pentru o eventuala alianta. Astazi, la birefingul saptamanal al PD-ului, Gamurari a acuzat cele doua partide ca ar ataca proiectele initiate de guvernare.

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: “Noi venim sa aducem, sa dezinformam pin aducerea exemplelor concrete, a cifrelor al proiectele respective ca ele sunt reale, vitale pentru R.Moldova.”

PAS sustine ca acuzatia PD-ului este ridicola, iar PPDA nu a oferit un raspuns, deocamdata.