(VIDEO) Cateva microbuze care veneau spre Chisinau, oprite de inspectorii ANTA. Un sofer a fost amendat cu 3600 de lei: „M-au intrebat de unde m-am incarcat si unde ma grabesc” - ZdG.md

Dupa câteva minute, un microbuz care venea de la Bălţi a fost lăsat să plece, însă cel de la Mândreşti a fost reţinut aproximativ 20 de minute, iar şoferul a fost amendat cu 3600 de lei pentru nerespectarea graficului.

Contactat de ZdG, şoferul microbuzului Mândreşti – Chişinău, ne-a confirmat că a fost amendat de către inspectorii ANTA, care l-au întrebat „unde se grăbeşte” şi de unde a luat călătorii. „M-au oprit, mi-au controlat documentele, era totul în regulă, toţi călătorii erau cu bilete şi apoi ei au spus că am încălcat graficul, că am ajuns mai înainte decât era pe grafic, dar acum îs microbuze, nu autobuze vechi cum era înainte când au făcut ei graficul. Mi-au făcut proces de 3600 de lei. M-au întrebat de unde m-am încărcat, de la Mândreşti sau de la Teleneşti. I-am întrebat ce importanţă are asta, că microbuzul e pe rută, nu-i la comandă. Poate credeţi că am mers mai repede ca să ajung la miting, i-am întrebat. Eu mă duc la gară, nu la miting. Ei au zis că „eiii, iaca şi pe noi ne-au scos azi, duminica, la lucru…”. Mai pe scurt motivul a fost că unde mă grăbesc. Eu le-am spus că am mers normal, dacă ar socoti distanţa şi viteza legală prin localităţi, ar vedea că nu am încălcat nimic”, ne-a spus şoferul.

