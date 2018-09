(video/foto) Distractie si voie buna! Motivul pentru care Kaufland a organizat o petrecere copiilor de la Liceul „Kiril si Metodii”

Distractie, surprize si multa voie buna! De toate acestea au avut parte copiii de la Liceul „Kiril si Metodii”, vineri, 14 septembrie. Evenimentul a fost organizat de Kaufland Moldova, in contextul in care brazii de pe strada Kiev din sectorul Rascani al Capitalei au fost transplantati cu succes in curtea liceului. In acest fel, compania isi respecta angajamentul pe care il are fata de mediu si societate.