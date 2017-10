Viitoarele mame, care au ramas fara un loc de munca pe durata concediului de maternitate vor primi indemnizatii - VIDEO

Asta dupa ce in februarie magistratii de la Curtea Constitutionala au calificat decizia aprobata in 2014, prin care mamele fara un loc de munca sa nu primeasca indemnizatii, drept una neconstitutionala. Modificarile la regulamentul cu privire la plata indemnizatiilor vor intra in vigoare dupa ce vor fi publicate in Monitorul Oficial. Pentru asta guvernul urmeaza sa aloce aproape 49 de milioane de lei.