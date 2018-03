Viitoarele mirese au mers de 8 martie la targul deschis la Moldexpo. Ofertele sunt din belsug, la fel si ideile pentru o nunta inedita pentru viitorii miri. Care sunt tendintele in acest an - VIDEO

Daca va doriti o nunta parca rupta din filme, la restaurant a-ti putea sa-i intampinati pe invitati cu fel de fel de persoaneje de la Hollywood. Astfel, asigurati o dispozitie buna chiar de la inceputul evenimentului.

“Organizam un nou format de nunti, un nou mod de a intampina oaspetii. Avem in jur de 150 de persoanje, din diferite tematici.“

Trebuie sa puneti accentul pe decor, ne sugereaza designerii. In 2018, sunt in voga petrecerile minimaliste si vintage. Pentru o atmosfera de basm, puteti opta pentru flori vii, lumanari si detalii de décor in culori deschise.

“Mai multa verdeata..”

Fireste, aglomeratie a fost la standurile cu rochii de mireasa. Pentru ca deja a facut nunta, Adriana a venit la expozitie ca sa-si ajute sora, care se casatoreste in acest an.

“Cel mai complicat e sa alegi rochia, coafura miresei...”

In ultima vreme, tot mai multe mirese opteaza pentru comoditate, asa ca rochiile putin vaporoase si drepte sunt cele mai cautate. Totusi, au fost expuse si rochii pline cu pietre scumpe, perle si paiete, care au atras privirile femeilor.

Comerciantii au incercat sa atraga clientii cu tendinte imprumutate din strainatate, dar si reduceri pe masura. In schimb, barbatii nu prea au stat la standurile unde se vindeau costume pentru miri, ci au admirat cu mult interes automobilele, aduse la expozitie.

“Este cea mai cautata masina, din ultimii doi ani. Este un automobil retro. O sesiune foto de 3 ore costa 165 de euro. “

Expozitia destinata nuntilor dureaza 4 zile si se va incheia duminica.