Viitorul primar al capitalei nu va reusi sa faca prea multe pentru oraseni. O spun deputati care cred ca mandatul de un an nu este suficent pentru a face schimbarile necesare in oras - VIDEO

Ce poti face timp de un an la carma primariei? Nu prea multe, zic unii deputati.

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Cel care va veni in fruntea capitalei nici nu va reusi sa faca cunostinta cu toate structurile primariei si sa intre in esenta activitatii.”

Dumitru DIACOV, DEPUTAT PD: "O sa reuseasca intr-un an sa faca ceva. Dupa aceea uite eu am facut atat si este ales inca pentru 4 ani.“

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: “Este un termen foarte scurt, dar legislatia obliga.” Atat cei din legislativ, cat si cei executiv vor un gospodar la carma capitalei.

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: "Un manager care poate sa conduca. Vedeti pe cineva anume in fotoliul de primar? Nu pot sa numesc azi nume.”

Eugen STURZA, MINISTRUL APARARII: “Ce calitati ar trebuie sa aiba viitorul primar? Sa fie un bun gospodar.”

Iurie LEANCA, VICEPRIM-MINISTRU PENTRU INTEGRARE EUROPEANA: “Administrator in primul rand, vizionar.”

Dumitru DIACOV, DEPUTAT PL: "O persoana care sa aiba grija de Chisinau. O sa vad lista de candidati si pe urma o sa ma determin. “

Stefan CREANGA, DEPUTAT NEAFILIAT: "As miza pe un candidat apolitic. Silvia Radu nu este pentru mine un indicator ca primar."

Grigore NOVAC, DEPUTAT PSRM: "Sa fie un manager bun si sa priceapa in toate domeniile. Sa nu cada ca de pe luna. Domnul Ceban va ...”

Roman BOTAN, DEPUTAT PL: "Il vad in fruntea capitalei pe domnul Munteanu are calitatile necesare.”

Alegerile noi in Chisinau vor avea loc pe 20 mai, dupa ce Dorin Chirtoaca si-a dat demisia. n urmatoarele zile urmeaza sa fie constituite consiliile electorale de circumscriptie dupa care pana pe 19 aprilie, candidatii se vor putea inscrie in cursa. Campania electorala incepe in momentul inregistrarii.