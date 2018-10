O vila la Vadul lui Voda, 10 masini printre care Mercedes, Jaguar si BMW, 8 apartamente, dar si o scoala privata. Averea fostului sef al AO „Lastaras”, retinut pentru coruptie. Ce au gasit mascatii in casa acestuia - FOTO

Potrivit CNA, mascatii au fost nevoiti sa strice usa de la intrare in apartamentul banuitului, deoarece acesta era ascuns in locuinta si nu dorea sa deschida oamenilor legii.

Asa au intrat mascatii si in sediul Asociatiei „Lastaras” care se afla in curtea gradinitei 199, unde au gasit mai multe documente, contracte, inscrisuri si acte contabile – toate acestea fiind relevante pentru anchetarea cazului sub toate aspectele.

Potrivit actelor ridicate in cadrul perchezitiilor, baza de odihna „Mesteacanul”, al carei proprietar este banuitul, ar fi fost cumparata in anul 2016, iar in perioada 2016-2017, pe teritoriul zonei de agrement au fost efectuate reparatii.

Totodata, ofiterii de urmarire penala au identificat 10 automobile de model Mercedes, Jaguar, BMW, Pontiac, Audi, Fiat, care apartin banuitului, precum şi mai multe arme.

Fostul presedinte al asociatiei de la gradinita “Lastaras” din capitala a fost retinut ieri de catre ofiterii CNA. Acesta este banuit ca aduna in fiecare luna peste jumatate de milion de lei de la parinti. Banii, achitati pentru diferite activitati, ajungeau in buzunarul sau, spun oamenii legii.

"În afară de aceste taxe, părinţii achitau şi pentru alte necesităţi ale grădiniţei, iar dacă refuzau erau ameninţaţi cu transferarea copiilor în grupe slab dotate sau cu exmatricularea din instituţia preşcolară", spun cei de la CNA.