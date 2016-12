Din cauza temperaturilor pozitive in sud zapada s-ar putea topi. In localitatile din centrul tarii in urmatoarele zile vom avea intre 0 si minus 3 grade, iar in sud va fi plus un grad. De Revelion sunt putine sanse sa avem zapada.

Prima zi din 2017 ne aduce maxime de 5 grade. Potrivit site-urilro meteo internationale, dupa Craciunul pe stil vechi vremea se va raci si va ninge.