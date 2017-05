Vinaria Cricova va putea exporta vin in Rusia. Rostpotrebnadzor permite livrarea a 20 de tipuri de vin, care au fost verificate si testate in luna februarie de catre expertii rusi - VIDEO

Atunci acestia au degustat vinurile de la 13 vinarii, printre care Chateau Vartelly, Mimi, Lion Gri sau Kvint, care si-au anuntat intentia de a exporta in Federatia Rusa. Nu am reusit sa aflam daca si alte fabrici vor relua exportul. Directorul de la ANSA nu ne-a raspuns la telefon. In galeriile de la Cricova se pastreaza o colectie de vinuri apartinand lui Vladimir Putin, iar embargoul a fost ridicat dupa ce ieri Igor Dodon s-a afisat alaturi de Putin. Federatia Rusa a interzis importul de vinuri din Moldova in 2013, invocand probleme de calitate.

Chisinaul a calificat decizia Moscovei drept politica, deoarece a venit dupa ratificarea acordului de asociere cu Uniunea Europeana. Ulterior, autoritatile ruse a acceptat vinuri produse de companii din regiunea transnistreana si Gagauzia, iar dupa una dintre vizitele lui Igor Dodon la Moscova, au marit lista vinariilor care au dreptul sa exporte in Rusia.