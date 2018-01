Vinaria Purcari ar putea sa fie listata la Bursa de Valori din Bucuresti. Producatorul de vin a anuntat ca este gata sa vanda 49 la suta din actiunile sale - VIDEO

In primul trimestru din acest an, Purcari intentioneaza sa solicite admiterea actiunilor sale la tranzactionare in Categoria Actiuni Internationale, la Bursa de Valori Bucuresti.

In prezent producatorul de vin are trei actionari: Fondul Horizon Capital detine 63 la suta, Corporatia Financiara Internationala- 6 la suta, iar 30 la suta apartin lui Victor Bostan, actualul director.

Compania detine peste o mie de hectare de podgorie si patru platforme de productie in Romania si Moldova.