Vindea hasis, iar pentru asta primea cate 500 de euro. Motivul pentru care seful unei directii a INI din cadrul IGP a fost retinut

Potrivit ministerului de interne, politistul vindea droguri de ceva vreme, iar retinerea acestuia a avut loc chiar in timpul unei tranzactii supravegheate de oamenii legii. Pentru o doza de hasis, angajatul MAI incasa de la 170 pana la 510 euro. Ieri, angajatii SPIA, SIS, dar si procurorii anticoruptie au efectuat 8 perchezitii, inclusiv in biroul, acasa si in masina acestuia.

Politistul mai este suspectat si de abuz in serviciu insa deocamdata nu se stie ce mai exact a facut acesta. Pentru aambele infarctiuni el risca pana la 15 ani de inchisoare.