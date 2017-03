Vindeau diamante, bijuterii din aur si pietre pretioase in valoare de 70 de milioane de lei. Toate le confectionau intr-un atelier la domiciliu. Liderul gruparii, retinut - VIDEO

Captura record cu diamante, bijuterii din aur si pietre pretioase in valoare de 70 de milioane de lei. Acestea erau aduse in tara prin contrabanda si erau vandute in magazine specializate. Liderul gruparii a fost retinut, iar patru membri sunt cercetati in liberate. Acasa la ei, oamenii legii au gasit bijuterii si un atelier unde erau confectionate acestea.