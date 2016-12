Vine Revelionul, iar odata cu el si aglomeratia din gari. Cu gentile pline de cadouri, toti se grabesc sa ajunga acasa - VIDEO

Fiecare si-a umplut bagajele cu ce a gasit mai bun si a pornit la drum..

"La cumparaturi am venit suntem de la tara. Si pentru Anul Nou si pentru sarbatorile noastre. Am luat si pentru Sfantul Ion."

Pentru unii, drumul spre casa a fost mai lung.

"Din Franta, Paris. Am venit la sarbatori si inapoi."

"De la Portugalia am venit sa sarbatorim cu parintii, cu copii, am luat cadouri."

"Acasa, numai acasa e frumos."

"Jucarii pentru copii, mancare."

Si totusi, soferii se plang ca numarul de pasageri nu este atat de mare ca in anii precedenti.

"S-a marit cu mult, dar asa lucram in zero."

Admistratorii autogarilor spun ca sunt gata mereu sa suplineasca numarul unitatilor de transport. Doar ca deocamdata nu e cazul.

Stefan VIERU, ADMINISTRATOR AUTOGARA CENTRALA: “Fluxul de pasageri creste, la nivel de 15-20%. In acest an fluxul este mai mic. Au fost puse suplimetar circa 15 curse in directia subrubane si interurbane”.

Soferii spera ca numarul de pasageri va creste de Craciun pe stil vechi, cand cei mai multi merg in sate.