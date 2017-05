"Vine sfarsitul lumii!" Necazuri mari s-au revarsat odata cu ploaia peste mai multe sate din centrul si sudul tarii. In unele gospodarii apa a ajuns pana la 2 metri - VIDEO

“Asta e nivelul de apa si a venit in cateva minute. Brusc. In 5 minute erau doi metri”.

Vine sfarsitul lumii! Atat au apucat sa strige gospodarii din Puhoi. In 30 de minunte a turnat cu galeata de parca s-a spart cerul. Vasile Stirbu spune ca nici n-a apucat sa stranga lucrurile de prin curte ca aceasta s-a si umplut de apa.

Vasile STIRBU: "Viitura puternica l-a lasat si fara gard. Au ramas doar pilonii. Bucati intregi de beton au fost duse de ape la cativa metri."

Cainele de la poarta a fost luat si el pe sus de ape. De ieri familia Siletchi scoate noroi din casa. Oamenii isi plang de mila. In beci conservele si butoaiele plutesc in apa. Aceasta femeie se plange ca toate culturile din gradina au fost distruse. Mihail Barca are 84 de ani si spune ca nu a mai vazut atata apa la Puhoi.

Mihail BARCA: “Asteptat ca daca ia casa ne-am dus si noi. Nu puteau sa te vari ca te lua”.

Speriati sunt cam toti satenii. Viitura uriasa a venit cu o forta incredibila si a distrus tot in cale.

“Aveam impresia ce este mare, asa valuri veneau”.

Asa arata trotuarul din Puhoi acum doua zile. Cu flori, cu sistem de irigare si ilumintat decorativ. Suvoaiele insa au distrus tot, iar din trotuar au ramas doar bucati de pavaj.

A fost distruse si drumurile. Potrivit celor de la Situatii exeptionale mai bine de 3 kilometri de sosea a fost spalata. Primarul din Puhoi spune ca inundatiile au fost provocate de paraul de langa localitate, care s-a revarsat.

Petru FRUNZE, PRIMAR, PUHOI: “Paraiele care sunt construite in preajma traseului national nu au facut fata. Peste un milion de lei pagube. Asteptam ca autoritatile cenrale sa ne ajute” nationale”.

60 de gospodarii din Cimislia, Anenii Noi, Ialoveni, Leova si Hancesti au fost inundate in urma ploilor abundente din ultimele zile. Salvatorii urmeaza sa evalueze pagubele, iar rezultalele vor fi prezentate in cel mult doua saptamani.