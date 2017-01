Vine zapada. Cum trebuie sa-ti pregatesti masina daca vrei sa circuli in siguranta in urmatoarele zile - VIDEO

In urmatoarele zile mai multi soferi din tar se vor aventura la drum deoarece este Craciunul pe stil vechi, iar oamenii merg in ospetie la rude. Asa ca cei de la Situatii expetionale ii indeamna sa fie gata de ce este mai rau. Nu e suficient sa aveti anvelope de iarna.

Gheorghe BIVOL, SEF DETASAMENTUL CAUTARE-SALVARE NR.1: "Saci cu nisip, lopata, cabluri de tractiune. Ar fi bine ca rezervorul sa fie maxim de plin."

In plus, atunci cand porniti intr-o calatorie mai lunga este indicat sa aveti si provizii de alimente, apa, paturi si lanterna.

Gheorghe BIVOL, SEF DETASAMENTUL CAUTARE-SALVARE NR.1: "Laterna este buna pe timp de noapte.No apte este necesar de a imprastia nisip."

In cazul in care automobilul a derapat de pe carosabil va salveaza cablurile de tractare.

Gheorghe BIVOL, SEF DETASAMENTUL CAUTARE-SALVARE NR.1: "Poate sa fie necesar un cablu mai lung daca automobilul a derapt intr-un sant si este o distanta mai pana la carosabil."

Lopata va salveaza in cazurile in care ati ramas blocati in nameti.

Gheorghe BIVOL, SEF DETASAMENTUL CAUTARE-SALVARE NR.1: "Daca este viscol si este multa zapada in jurul masinii este necesar de a curata zapada ca gazele din teava si esapament sa nu nimereasca in salon caci erste riscul sa ne intoxicam cu gaze."

Pe ninsoare soferii trebuie sa pastreze o distanta mai mare intre masini si sa nu franzeze brusc, mai ales pe portiunile de drum lunecoase.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: "Pe timp de iarna este util sa aveti in masina si lanturi antiderapante. Se fixeaza rapid si va ajuta sa iesiti mai usor din nameti."

Desi le va aduce batai de cap, soferii spun ca sunt bucurosi de zapada.

"Am lopata nisip, ceva mai greu."

"Maşină este pregătită sută la sută. Uleiul, flitrele totul este pregătit."

"Planific sa las masina acasa si sa merg cu transportul public."

"Nu ma duc in drum lung si nu o echipez. Chsinau atat."

"Avem cauciuri si cred ca ne descurca.Speram ca primaria isi va face datoria."

Gheorghe BIVOL, SEF DETASAMENT CAUTARE-SALVARE NR.1: "In situatii de urgent sa apeleze la 901."

Inanite de a pleca la drum verificati luminile, deoarece este important sa fiti observat in trafic.