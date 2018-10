Vinuri selecte, bucate traditionale, mult chef si voie buna. De asta au avut parte oaspetii veniti sa sarbatoreasca in centrul capitalei: vizitatorii au golit pahar dupa pahar - VIDEO

Piata Marii Adunari Nationale a fost astazi neincapatoare. Mii de oameni au venit si l-au sarbatorit pe Bahus. Din dorinta de a turna mai repede in pahare, acesti tineri din Comrat au avut parte de ghinion.

“- Nu aveti tirbuson?- Ce s-a intamplat?- Nu putem sa deschidem aceasta sticla.- Va faceti griji?- Tare.- Ce o sa faceti cu sticla?- O sa asteptam o minune.”

Cei mai in varsta spun insa ca au venit mai mult cu vazutul pentru ca..

“20 de lei paharul. E scump.”

In schimb, turistii prezenti la sarbatoare nu au lasat paharele din maini. Acest tanar din Statele Unite a gustat pentru prima data tulburelul si spune ca a ramas impresionat de petrecere.

“Este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am vazut pana acum in Moldova.”

Iar pentru oaspetii din Rusia a devenit o traditie ca de Ziua Vinului sa vina in Moldova.

“Vinul e bun. E a zecea sticla de un litru si jumatate. Noi in fiecare an venim pe data de 6 si maine plecam.- Ce o sa luati cu voi?- Pe noi o sa ne deporteze la vama din Rusia. Prea mult vin am luat cu noi.”

Iar dupa ce au dat mai multe pahare de vin peste cap, oamenii s-au prins in dans. Au invatat sa danseze hora si turistii din China, Ucraina sau Danemarca.

“Foarte frumos. E petrecere azi.”

“Si fetele imi plac, si vinul, si toata sarbatoarea, si dansurile.”

La un pahar de vin, si bucatele au fost la mare cautare. Asa ca bucatarii s-au straduit sa le faca pe plac celor mai pretentiosi clienti. Unii aveau alta ocupatie - sa invete de la somelieri profesionisti cum se bea corect un pahar cu vin.

Iar la cativa metri, cei mai curiosi analizau componenta vinului. In acest an, 60 de vinificatori si-au expus cele mai alese bauturi. Fiecare producator a incercat sa impresioneze prin standurile inedite, prin multitudinea de sticle si butoaie cu vin.

Ziua Vinului se va incheia maine.