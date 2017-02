Specialistii IT pot deveni si afaceristi de succes. La Chisinau, sunt organizate cursuri, in urma carora cei care se pricep in domeniu sunt ajutati sa-si deschida afaceri - VIDEO

Initial, acest mesaj era scris si a devenit audio datorita unei platforme creata de Valentin Bragaru. Acum un an, tanarul a pornit o afacere in IT.

Valentin BRAGARU, ANTREPRENOR: ”Articolele de pe internet pe care oamenii nu au timp sa le citeasca le trasnmit noua, noi avem naratori care nareaza cu o voce reala. Naratori din SUA care preiau aceste articole le transforma in voce. Fisierul in cream intr-un podcast si oameni pot sa aculte articolele in masina pe cand merg la serviciu.”

Dintr-o lipsa acuta de timp pentru lectura s-a nascut aceasta idee, ne-a spus Valentin. A copt schita in cap cativa ani, apoi a pus-o pe hartie, iar acum este o afacere ce ii aduce profit. Marele avantaj – o poate dirija oriunde s-ar afla, atata timp cat are acces la internet.

Valentin BRAGARU: "Nu poti loga cu google sau facebook. In meniu putem merge la cele mai asculate articole. Per articol costa 30 de centi. Avem si abonamente acre incep de la trei dolari. Fiecare abonament include de exemplu 10 articole de top."

Deocamdata, articolele sunt doar in limba engleza. Valentin spera sa gaseasca voci si pentru texte in rusa, spaniola si romana.



Valentin BRAGARU: “Este un narator care a narat pentru Microsoft,IBM. Este un artist din SUA.”

Afacerea lui Valentin a fost pusa pe picioare, dupa ce tanarul a urmat anul trecut niste cursuri speciale. Acelasi programul este disponibil si in acest an, iar doritorii se pot inscrie pana pe 14 aprilie. Pentru a fi alesi, tinerii trebuie sa demonstreze ca au calitati de afacerist, asa ca vor trece un test.

Eugeniu GARLA, DIRECTOR LOCAL FOUNDER INSTITUTE CHISINAU: “Este program destinat tinerilor intre 18-35 de ani. Cei care au un job sau sunt pasionati de tehnologii informationale”.

Programul de instruire IT este la a doua editie. Anul trecut au fost selectate 26 de persoane, 6 au ajuns in etapa finala, iar ulterior si-au creat afaceri in IT.

In acest an, tinerii vor fi instruiti de mentori din SUA, Romania, Olanda si Germania. Costul cursurilor porneste de la 250 de dolari. Founder Institute are astfel de programe in 58 de tari, unde au fost initiate in jur de 2000 de companii IT.