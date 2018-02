O masina a carabinierilor s-a ciocnit frontal cu un BMW pe strada Calea Orheiului din capitala. Viscolul si gerul au facut anevoioasa circulatia pe strazi, iar automobilele au circulat bara la bara - VIDEO

"-Greu! -Dar de ce asa greu? -Pai nu vedeti ce se intampla? Nu se strange, nu se curata, nu ai grija de noi. 40 de minute merg de vreo 3 kilometri. O gramada de timp."

"Pai nu se vede ce se face afara? E iarna, e frig! Drumurile vad ca… nu am vazut nici o autospeciala. Mergem incet, incet, nu avem de ales."

Astazi pe strazile capitalei s-a mers agale, iar masinile au circulat bara la bara. Soferii dau vina pe ninsoarea care a acoperit capitala, dar si pe drumurile pline de zapada.

"E zapada, la cine rotile sunt bune, sunt bune, la cine nu, aluneca."

"Asa e timpul. A venit iarna cand a venit primavara!"

"-De ce sunt ambuteiaje? -E iarna, e greu! Drumurile ca drumurile, dar trebuie sa ne conformam situatiei. Cauciucuri de iarna bune si mergem inainte."

"Oamenii merg incetisor, isi fac griji ca sa nu sa se ciocneasca."

Nu au lipsit accidentele. O masina a carabinierilor s-a ciocnit frontal cu un BMW pe strada Calea Orheiului din capitala. Nimeni nu a avut de suferit. Calatorii care au asteptat in statii spun ca au inghetat, insa nu e capat de lume. Unii chiar se bucura de vremea de afara.

"Am inghetat sigur.-Cum va incalziti? -Facem sport, mergem mai repede sau un ceai fierbinte. Viata nu se opreste odata cu frigul."

"Vremea e perfecta! Iti vine sa te plimbi intr-una. Noua nu ne este frig, ne-am imbracat calduros."

"M-am incaltat in cizme calde in palton cald si gata."

"De fapt in februarie se termina cam totul, asa frumusel. Asa ca anul acesta nu a fost frig niciodata. Imbracati mai bine ca sa nu racim si tot ok."

"In ultima vreme sezonul s-a miscat doar in spre cald, nu e nimic rau. E luna februarie si trebuie sa fie frig. Se poate de suferit."

Dupa minute bune in care ingheata in statii, nici in troleibuz nu scapa de ninsoare. Aceste imagini au fost surprinse intr-un vehicul de pe ruta nr 10. Dupa-amiaza, traficul s-a mai degajat.

Pe strada Alecu Russo din sectorul Ciocana nu mai erau cozi imense, iar pe unele drumuri puteau fi zarite autospecialele care presarau antideparant. Potrivit autoritatilor locale, 40 de autospeciale si 400 de muncitori au curatat trotuarele si statiile de asteptare.