Din inchisoarea din Romania unde este detinut, moldoveanul Vitalie Proca spune ca a tras in bancherul rus Gherman Gorbuntov la comanda lui Vlad Plahotntiuc. Liderul PD respinge acuzatiile - VIDEO

Vitalie PROCA: „Comanda e a lui Plahotniuc. Eu il vad un criminal in serie. M-a prins intr-un moment in care am stat mai prost cu banii. “

Intr-un interviu pentru Jurnal TV, Vitalie Proca spune ca a fost eliberat mai devreme din inchisoarea din Moldova la comanda lui Plahotniuc, tocmai pentru ca sa traga in Gorbuntov.

Vitalie PROCA: “Eu am avut mandat de 25 de ani acolo si m-au pus in libertate dupa 13 ani, nu de flori de cuc. M-au lasat liber un an, am stat acasa, una-alta. Mi-au dat mereu bani. La un moment dat ramai dator in viata. Ei si ca sa stearga datoriile faci un lucru, mai castigi si niste bani."

Proca spune ca oamenii lui Plahotniuc i-au oferit bani ca sa spuna ca Renato Usatai a comandat omorul lui Gorbuntov, in schimb, va fi repatriat, iar in Moldova i se va reduce din pedeapsa.

Vitalie PROCA: “A gasi o modalitate de a da jos un politic, ii deschizi un dosar, ori il invinuiesti si il murdaresti intr-un fel. Intelegeti cum?”

Proca spune ca nu are probe ca Plahotniuc ar fi comandat omorul lui Gorbuntov, dar spune ca este gata sa faca testul la poligraf. In interviu, el il acuza pe liderul PD si de alte ilegalitiati.

Vitalie PROCA: “Trage cocaina multa si i se incleasta maxilarele lui. Cine nu stie despre escortele lui nenea Vlad?”

Proca sustine totusi ca are niste inscrisuri in care explica cine si de ce se face vinovat. Spune ca vor fi facute publice atunci cand viata sa va fi in pericol. In interviu Proca il pomeneste si pe seful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc.

Vitalie PROCA: „Au fost aici la mine trei procurori. Apoi am aflat ca cei care vroiau sa intre la mine sunt cei trei care au fost la Gherman Gorbuntov, la Londra. - Dati-mi numele lor.

- Nu stiu cum le zice acum.

-Cavcaliuc?

- Da, da… „

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: “Proca a mintit si vizibil era ca era pregatit de cineva si pus la cale sa vocifereze familia Cavcaliuc.”

Vlad Plahotniuc nu ne-a raspuns la telefon insa a oferit o reactie prin intermediul purtatorului de cuvant al partidului.

Vitalie GĂMURARI, PURTĂTOR DE CUVANT PD: “Se lucreaza asupra instituirii unui grup de avocati care sa investigheze acest subiect. Este vorba doar de aspectul juridic. Tot ce tine de declaratii - sunt declaratii false. Declaratii de acest gen sunt mai multe si nu e cazul ca de fiecare data sa se dea reactii pentru a populariza o persoana.”

Procuratura Generala a reactionat astazi printr-un comunicat in care se spune ca exista o investigatie in care sunt vizate mai multe persoane care ar fi incercat sa-l plateasca pe Vitalie Proca pentru ca acesta sa faca declaratii false.

Acum cateva zile, procurorii au organzat o conferinta de presa in care au vorbit despre tentativa de asasinat asupra bancherului rus. Ei au prezentat grafice si sheme, care aratau ca Renato Usatii a comandat omorul lui Gorbuntov, iar ulterior in shimbul unei sume mari de bani Proca a acceptat sa-l invinuiasa pe Plahotniuc.

Vitalie Proca este detinut intr-un penitenciar din Romania din 2013, fiind condamnat la 21 de ani si 8 luni de inchisoare pentru alta tentativa de omor. El urma sa-l asasineze pe un om de afaceri roman, insa a incurcat tinta, dar si cealalta victima a supravetuit.