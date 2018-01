Viteza neadecvata si o depasire imprudenta - este schema care a stat la baza multor accidente soldate cu cinci sau chiar sapte decese. Scenariile tragediilor sunt similare celei produse langa Todiresti - VIDEO

15 ianuarie 2018. Ora 8 dimineata. Soseaua Chisinau-Anenii Noi. Un Audi se avanta intr-o depasire neasigurata. Viteza nu pare mare, 105 km/h si totusi pentru faptul ca masina era cu pneuri de vara, e colosala. Impactul a zdrobit viata a cinci oameni, printre care si un copil.

14 ianuarie 2014. Ora 21.00. Soseaua Chisinau-Straseni, langa Vatra. Sapte oameni isi pierd viata, printre ei un copil de doua luni si unul de doi ani. Scenariul e cam acelasi – un BMW intra pe contrasens intr-o depasire fatala. Izbitura cu un Renault a facut zob ambele masini.

Pe 26 octombie 2016 la pranz pe soseaua Chisinau-Cimislia in apropiere de Gura Galbenei o familie intreaga este distrusa. Patru oameni – bunicii si parintii unui copil de trei ani se sting pe loc. Doar baietelul a ramas in viata, alegandu-se cu fracturi. Bunicul de 60 de ani, cu o experienta de-o viata la volan, intra in depasire intr-o cotitura. Din cauza vitezei mari nu mai controleaza masina si se izbeste intr-un camion.

Aceeasi schema, in dimineata de 9 decembrie 2017 pe soseaua Chisinau-Leuseni, spulbera un cuplu, sot si sotie. O fetita de un an ramane orfana. Iar un alt cuplu care urma sa se casatoreasca este ranit. Toti se aflau intr-o Skoda, soferul careia a incercat o depasire tocmai in momentul in care din fata venea un camion.

Acestea sunt doar cateva dintre cele mai mari tragedii care au la baza o combinatie fatala – viteza neadecvata si depasire imprudenta. Potrivit ultimelor date ale Inspectoratului General de Politie, in primele 11 luni din 2017, s-au produs peste 2200 (2276) accidente in care 235 de oameni au murit, si aproape 2300 au fost raniti (2582). Cele mai multe decese - 109 – au la baza viteza neadaptata la vizibilitate sau la conditiile pe drumul respectiv. 27 de oameni au murit in urma unor ciocniri frontale.

Sorina OBREJA, REPORTER PRO TV: “E clar ca in aceste accidente au murit oameni fara nicio vina sau soferi care au circulat fara incalcari. Pentru ca sa evitam astfel de tragedii e nevoie ca fiecare dintre noi sa respecte, elementar - regulile de circulatie. Deplasati-va cu viteza cu care sunteti siguri ca puteti stapani volanul. Si nu iesiti in depasiri in locurile interzise sau daca nu vedeti ce se intampla in fata dvs pe o distanta de doua-trei sute de metri. Aveti grija de voi si de cei dragi. Sorina OBREJA PRO TV.”