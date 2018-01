Viteza si poleiul de pe carosabil au stat la baza accidentului in care cei 4 angajati de la Posta Moldovei s-au stins. Soferul avea experienta, spun colegii sai - VIDEO

O zi de munca obisnuita s-a transformat in tragedie la Rascani. Patru angajati de la Posta Moldovei s-au stins intr-un accident cumplit. In apropiere de Mihaileni, masina in care se aflau s-a izbit de un camion. La volan era un sofer cu experienta, dar potrivit politiei, din cauza vitezei si a ghetusului nu a putut stapani volanul.