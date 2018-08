Vitezomanii au mai putine sanse sa se manifeste pe strazile din Moldova. INP a pus in functiune cele sapte radare noi, aduse de curand in tara. Oamenii legii au prezentat toate aparatele pe care le au in dotare - VIDEO

Politistii sustin ca in astfel de cazuri ei nu sunt obligati sa arate soferilor niciun fel de acte. In cel mai bun caz – legitimatia, si doar atunci cand agentul de circulatie a oprit masina.

Veaceslav SIRBU, SEF SECTIA JURIDICA A INP: “Controlul asupra actvitatii politiei, este exercitat doar de catre Ministerul de Interne, Procuratura sau instanta de judecata”.

Adica soferii care considera ca radarul a fost folosit abuziv sau in afara orelor de serviciu, pot contesta procesul verbal doar dupa ce acesta le-a fost intocmit si numai in judecata. Inspectoratul national de patrulare si-a prezentat astazi noile echipamente care masoara viteza ziua si noaptea, pe orice vreme – fie ploaie, ceata sau ninsoare. Radarele, in valoare de circa 100 de mii de euro, pot fi folosite doar de pe loc.

Tatiana NASTAS, REPORTER PRO TV: “Din cele 3 tipuri de dispozitive de masurare a vitezei, detinute de politie, doar cel cu denumirea Iskra-Video o poate face din mers. Celelate doua aparate, TrueCam si Avto-Uragan, functioneaza doar static. In timp ce dispozitivele noi sunt mai mobile, cele de tip vechi sunt de obicei fixate in masina capcana a politiei.”

Inspectorii de patrulare afirma ca au inceput de curand sa foloseasca masini capcana cu numere civile pentru ca soferii se avertizau reciproc, reduceau viteza cand ajungeau in preajma radarului, dupa care accelerau din nou.

Pavel APOSTOL, INSPECTOR PRINCIPAL INP: “Automobilele nu sunt personale sau a angajatilor, sunt automobile de serviciu care sunt la evidenta la INP”.

Inspectoratul National de Patrulare in total are 27 de radare care masoara viteza din mers si alte 12 aparate statice. In plus, sunt … radare fixe pe drumurile din tara.