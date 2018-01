Vitrina magazinului de bijuterii care acoperea doua placi comemorative din centrul capitalei, demontata. In apropiere, gasim altele, acoperite insa de... vesela - VIDEO

Astazi nu era nici urma de vitrina. Agentul economic care a acoperit peste noapte placile comemorative ale sculptorului Lazar Isac Dubinoschi si cantaretei Tamara Ceban a demolat constructia.

In perete pot fi vazute doar gaurile care au ramas de la cuie. In schimb, la doar cativa pasi distanta, in vitrina altui magazin care vinde vesela, in fata placilor comemorative ale scriitorului Nicolae Costenco si poetului Gheorghe Voda sta o inscriptie care anunta reduceri de pana la 50%. De parca nu vesela s-ar da la reducere, ci… placile.

“50 de prcoente reducre la ce? Probail la placile comemorative.”





“Stau frumos.”

“Nu se vede nimic.”

“Ar trebui sa fie scoase din vitrina de sticla.”

Placile stau acolo de mai bine de trei ani.

Ion STEFANITA, DIRECTOR, AGENTIA DE INSPECTARE SI RESTAURARE A MONUMENTELOR: “Cu siguranta este o ilegalitate. Evident ca aici este demontat tot si placile sa fie vizibile fara a se regasi in astfel de vitrini comerciale. Astazi I-am anuntat ca pana maine ora 12 sa fie demontata aceasta vitrina din contulagentului economic. Municipalitea nu poate sa dea autorizatie penru astfel de vitrine.”

Reprezentantii magazinului au refuzat sa ne vorbeasca, iar administratorul nu a raspuns la telefon. Placile comemorative au statut protejat si sunt incluse in Registrul monumentelor de for public.