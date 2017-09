Vizita neasteptata a Patriarhului Kiril in Romania. Conducatorul Bisericii Ortodoxe ruse urmeaza sa mearga la Bucuresti pe 27 octombrie - VIDEO

Alaturi de alti patriarhi, Kiril a fost invitat pentru a participa la evenimentele organizate cu ocazia anului comemorativ dedicat aparatorilor Ortodoxiei in timpul comunismului. Vizita va avea loc si cu prilejul aniversarii a 10 ani de patriarhat al Preafericitului Parinte Daniel din Romania. Presa de peste Prut mai scrie ca un alt scop al vizitei este si relansarea relatiilor dintre cele doua Biserici, iar Vladimir Putin si-a dat acordul ca patriarhul sa mearga in tara vecina. Patriarhul Kiril este considerat o personalitate influenta in Rusia si un apropiat al presedintelui rus.