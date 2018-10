Vizita presedintelui turc in Moldova nu a adus acorduri importante, dar a fost plina de momente care au starnit fie controverse, fie amuzament. Erdogan a fost in centrul unor scene memorabile - VIDEO

Imaginea orasului incremenit, completata cu apelul politiei catre cetateni sa nu se apropie de geamuri, este primul tablou asociat cu vizita presedintelui turc la Chisinau. Covoarele intinse la aeroport si in fata presedintiei, cu femei de serviciu care maturau necontenit fiecare firicel de praf, au completat peisajul.

In istorie ar putea ramane poza de la aeroport - Recep Erdogan si Igor Dodon s-au fotografiat tinandu-se de mana, iar gestul a starnit discutii aprinse pe retelele de socializare. Memorabile au fost si masurile de securitate. Seful statului turc si-a adus la Chisinau limuzinele - doua Mercedesuri identice, care au mers in coloana spre centrul orasului pentru ca nimeni sa nu isi dea seama in care dintre ele se afla Erdogan.

De pe Presedintia reparata pe banii turcilor, echipe de lunetisti supravegheau zona, iar bodyguarzii liderului turc au fost atenti la fiecare gest al acestuia.

Totusi, garzile de corp n-au putut sa-l protejeze pe Erdogan de discursul lui Igor Dodon, asa ca presedintele turc pare sa fi atipit in timp ce omologul sau povestea despre importanta intalnirii lor.

In seara primei zile a vizitei, Erdogan a pozat intr-un video fara sunet si alaturi de liderul PD, Vlad Plahotniuc. A doua zi, seful statului turc a mers la Comrat. De fapt, a zburat, impreuna cu Igor Dodon, folosind doua elicoptere, identice, aduse tot din Turcia. Si limuzinele au ajuns in autonomia Gagauza, pe un drum pazit de zeci de politisti. Cei doi presedinti au urcat in masina ca sa se plimbe prin oras.

Si chiar daca limuzina e blindata, in jurul ei au alergat bodyguarzii. La fel ca si garzile de corp ale lui Kim Jong un, presedintelui Coreii de Nord.

La Comrat, Recep Erdogan a fost aclamat asa cum pe timpuri erau aclamati liderii sovietici. In timp ce Igor Dodon nu prea a fost bagat in seama.

Dupa ce a anuntat ca a lasat autoritatilor moldovene doua masini speciale pentru dispersarea protestatarilor, Recep Erdogan l-a mai strans o data de mana pe Igor Dodon langa trapa avionului si a plecat. Seful statului sustine ca il va intalni din nou pe Erdogan pe data de 29 octombrie, la Istanbul, unde a fost invitat sa participe la inaugurarea celui mai mare aeroport din lume.