Vlad Filat a depus o plangere la CEDO. Avocat: "Decizia a fost in contextul in care magistratii din Republica Moldova au emis o hotarare de condamnare ilegala" - VIDEO

”Ce s-a intamplat in acest dosar de rezonanta este o eroare judiciara. Cu siguranta, acest caz va completa şirul dosarelor pierdute de Republica Moldova la Curtea Europeana. Este regretabil faptul ca Vlad Filat nu a avut parte de un proces transparent, iar instantele de judecata din Republica Moldova au admis ilegalitati pe banda rulanta. Domnul Filat a fost nedreptatit, iar cei care au comis ilegalitati in instrumentarea acestui dosar vor purta raspundere pentru faptele lor. Este grav faptul ca pana la pronuntarea unei decizii de catre CEDO, Vlad Filat va fi izolat de societate şi de cei dragi. Sunt sigur ca in dosarul lui Vlad Filat adevarul va triumfa”, sustine Igor Popa.

La sfarsitul lunii iunie 2016, dupa un proces cu usile inchise, Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta si corupere pasiva.

In luna februarie 2017 Curtea Suprema de Justitie, i-a mentinut lui Vlad Filat pedeapsa de 9 ani de inchisoare, emisa de Curtea de Apel. Filat se declara victima lui Vlad Plahotniuc, iar democratul nu a comentat pana acum acuzatiile.

In prezent, fostul premier este detinut la penitenciarul 13 din capitala.



Mesajul integral: