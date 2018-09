Vlad Plahotniuc ar avea mai multe vile de lux in strainatate, valoarea carora ar ajunge la 30 de milioane de euro si despre care nu a pomenit niciodata in declaratiile sale de avere. Investigatie Rise - VIDEO

Aceasta este una dintre vilele care i-ar apartine lui Vlad Plahotniuc si se afla la Geneva, unul dintre cele mai scumpe orase din lume. Potrivit datelor din registrul cadastral al Elvetiei, imobilul are o suprafata de aproximativ 450 de metri patrati, iar terenul - peste 5 mii de metri patrati, inclusiv o portiune de lac de peste 600 de metri patrati. Casa este situata in cel mai scump cartier al Genevei.

La Geneva, si-a facut studiile fiul mai mare al lui Vlad Plahotniuc, unde taxele se ridica la zeci de mii de euro. In cateva secvente video aparute pe retelele de socializare, tanarul de 21 de ani a fost surprins distrandu-se la acea vila alaturi de prieteni.

Locuinta a fost vanduta in 2012 de catre un miliardar olandez cu 31 de milioane de franci elvetieni, adica pe atunci 26 de milioane de euro si a ajuns la o companie elvetiana. Aceasta a fost creata cu doar o luna inainte de tranzactie si are statut de societate de actiuni anonima, se arata in investigatie, pentru administrarea careia este nevoie de sume enorme de bani.

"Ar fi mai ieftin sa detii un off shore din Panama.“

Jurnalistii de la Rise Moldova au descoperit ca fostul manager de proiect al companiei, Denis Dimitriev, este proprietarul vilei.

Olga CEAGLEI, AUTOR INVESTIGATIE: "Am gasit un angajat al acestei companii. Surprinzator a fost ca este un moldovean, ce are legaturi cu Vlad Plahotniuc. Am incercat sa ne intalnim cu el si a refuzat. La telefon ne-a spus ca se afla la Geneva pentru reprezenta interesele lui Plahotniuc.“

In CV-ul lui se arata ca el s-a ocupat de firme si companii administrate de Vlad Plahotniuc. O alta vila, care ar fi al liderului PD, se afla in zona lacului, doar ca pe malul francez, in orasul Sieze. Desi din 2011 s-a schimbat proprietarul oficial al locuintei, numele sotiei lui Vlad Plahotniuc apare in continuare pe cutia postala.

Olga CEAGLEI, AUTOR INVESTIGATIE: "Intr-o zona rezidentiala, cu paza la intrare. Am reusit sa aflam ca aceasta casa a fost vanduta de catre Vlad Plahotniuc. S-a intamplat la scurt timp dupa ce Vladimir Plahotniuc s-a implicat in politica.“

Liderul PD ar detine si cabane in Alpii francezi, in Les Houches, o statiune montana populara printre turisti. Pretul unei cabane ar depasi un milion de euro. Jurnalistii Rise vorbesc si despre o vila dintr-o zona rezidentiala din Bucuresti. Inainte ca Vlad Plahotniuc sa se implice in politica, locuinta ar fi fost inscrisa pe numele lui.

Terenul de o mie de metri patrati, pe care a fost ridicata locuinta, a fost preluat de la armata romana de catre Gigi Becali, un controversat politician si om de afaceri din Romania. Purtatorul de cuvant al PD a declarat ca toate informatiile ar fi vechi si ca anterior acestea au mai fost publicate de oponentii lui Vlad Plahotniuc.