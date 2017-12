Vlad Plahotniuc, dupa Consiliul Politic National al PD: "Am prezentat un raport de activitate ca lider de partid. PD trece la o noua etapa"

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "In cadrul Consiliului Politic am prezentat un raport de activitate, ca lider de partid, in fata colegilor. Am spus ca proiectul de baza este sa apropii PD de oameni, sa facem din partidul nostru primul partid care isi asuma total rolul de a lucra pentru oameni. Sunt departe de a spune ca am reusit sa finalizam acest proces, insa in acesti ani noi am facut cativa pasi importanti, iar raspunsul oamenilor a fost un raspuns pozitiv.

Strategia cu care am venit astazi este una ambitioasa si tecerea la o noua etapa a PD, adica o noua vizune dar si resurse umane suplimentare. Faptul ca facem anumite schimbari nu inseamna ca suntem nemultumiti de ceea ce am facut pana acum, dar inseamna ca vrem sa facem mult mai mult, sa trecem la un nivel superior.

Voi da citire catorva din tezele rezolutiei PD. Principiile de baza a PD sunt atitudinea, grija, dreptatea, dezvoltarea, demnitatea si valorile. Schimbarea clasei politice trebuie sa inceapa de la politicieni si in primul rand de la atitudinea partidelor fata de cetateni. O schimbare radicala a atitudinii politicienilor fata de cetateni.

Vom continua pe aceasta linie si vom monitoriza din strans aceasta. Vom veni cu noi initiative care sa faca institutiile statului mai eficiente si responsabile. Referitor la grija fata de oameni, PD a inceput sa acorde o atentie deosebita educatiei. Noi am reusit sa generam niste transformari importante care au reusit sa aduca deja atitudini pozitive. Reformele nu trebuie sa fie facute de dragul reformelor.

Sanatatea si protectia sociala - PD va veni cu un nou concept de gestionare a acestui domeniu. Vom crea conditii mai bune si pentru pacienti si pentru medici. Referitor la dreptate - oamenii spun ca se simt nedreptatiti in mai multe domenii. RM este tara in care nivelul abuzurilor este ridicat.

Vom face curatenie ca oamenii sa nu mai traiasca cu frica. Dezvoltare - am inceput cu inlaturarea problemelor cronice din sistem. Eliminarea schemelor infractionale de la Fisc si de la vama, am stabilizat economia. Pentru anii urmatori vom propune un program, un drum asfaltat in fiecare sat. Acest program va fi demarat chiar la inceputul anului 2018."