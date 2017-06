Vlad Plahotniuc incepe sa sape sub Igor Dodon? - Report.md

Proiectul democratilor a luat prin surprindere in conditiile in care insasi Plahotniuc detine mai multe posturi TV si radio, inclusiv „Prime TV” (difuzat acum pe fosta frecventa a TVR1), cu acoperire nationala, care retransmite „Pervii kanal” din Rusia, utilizat de Kremlin pentru diseminarea propagandei rusesti in tot spatiul ex-sovietic.

„Plahotniuc vrea sa-l credem ca el va lupta cu propaganda pe care tot el o retransmite”, au reactionat internautii, care ii reamintesc liderului PDM ca propaganda interna pe care o promoveaza posturile TV care il deservesc este la fel de periculoasa ca si propaganda ruseasca.



Iar ex-premierul Ion Sturza explica de ce Plahotniuc a hotarat sa lupte anume acum cu propaganda ruseasca. Potrivit lui, contractul de retransmisie dintre „Prime TV” din Moldova si „Pervii kanal” din Rusia expira la toamna, iar rusii sunt decisi sa nu-l mai prelungeasca.

„Decat lui Dodon, mai bine nimanui”, a conchis Sturza, sugerand ca retransmisiunea „Pervii Kanal” ar fi urmat sa „migreze” contractual spre un post TV moldovenesc care il deserveste pe Igor Dodon!







