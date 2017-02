Vlad Plahotniuc la ziua de nastere a lui Usatii: "Ii doresc sa-si gaseasca calea". Imaginile facute publice de primarul de Balti - VIDEO

"Eu ii doresc sa-si gaseasca calea si ca prietenii lui sa-l ocroteasca si sa-l ajute, la multi ani", ii ureaza Vlad Plahotniuc lui Usatii. (minutul 17:20)

Renato Usatii spune ca el si-a gasit calea si ca merge pe drumul cel bun.

"Daca Plahotniuc ca prieten m-a sfatuit sa-mi gasesc calea, atunci eu vreau sa zic ca am gasit-o si cred ca merg pe drumul cel bun si o sa merg pana la final"

Renato Usatii este in continuare dat in cautare internationala, iar judecatoria Centru a emis mandat de arest pe numele sau in dosarul tentativei de omor asupra bancherului Gherman Gorbuntov. Acesta a plecat anul trecut la Moscova, unde se afla si acum.