Vlad Plahotniuc, mesaj pentru Trump si Statele Unite ale Americii: "Moldova vrea sa fie o punte de legatura, nu un camp de lupta intre Est si Vest" - FoxNews

"Republica Moldova isi doreste sa fie o punte de legatura intre est si vest. O transformare a mediului actual - in care legaturile Republicii Moldova cu Uniunea Europeana si cu Statele Unite sunt interpretate ca pozitionare impotriva Rusiei, iar gesturile de buna credinta fata de Rusia sunt interpretate ca retragere din drumul integrarii - ne-ar fi de mare ajutor.In realitate, majoritatea cetatenilor moldoveni vor sa fie pro-vest, fara a fi anti-Rusia. Avand in vedere afinitatea noastra istorica si culturala pentru Rusia - al doilea partener comercial al Republicii Moldova, dupa Uniunea Europeana - nu suntem ostili fata de Moscova. Vrem sa ne rezolvam conflictele cu Rusia, in special cel transnistrean, si sa ne extindem relatia economica.", scrie Vlad Plahotniuc, transmite Fox News.

"In timp ce multi est-europeni saluta promisiunea administratiei Trump de a imbunatati relatiile americane cu Rusia, noi speram ca acest fapt nu vine in detrimentul pentru crearea unor legaturi mai profunde cu Occidentul. Ca o mica fosta Republica Sovietica, intercalata intre NATO dinspre vest si Ucraina dinspre est, Moldova depinde mult de relatiile bune dintre SUA si Rusia. Ultimul lucru pe care ni-l dorim este ca legaturile noastre cu Vestul sa slabeasca. Dar suntem optimisti ca viziunea presedintelui ales, Donald Trump, poate transforma pozitiv mediul de securitate in regiunea noastra.", mai spune acesta.